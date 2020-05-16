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May 16 2020 - 00:12

مستشفى الحريري: اجراء 280 فحصا مخبرية اليوم وجاءت كافة النتائج سلبية

منذ 31 mins 15 May، 2020
مشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى الحريري الحكومي الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا  Covid-19

– أجرى المستشفى 280 فحصا مخبرية: جاءت كافة نتائج سلبية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 19 إصابة.

– تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 173 حالة شفاء.

– تم اخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

– إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة بعد أن تحسن وضع المريض ونقله من العناية المركزة إلى غرفة العزل.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

*مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897961.*

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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