رئيس اتحاد بلديات جبل عامل جال على منشآت مؤسسة مياه الجنوب في مشروع الطيبة

جال رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي طاهر ياسين على منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مشروع الطيبة، في إطار تفقد المشاريع الحيوية والخدماتية ضمن قرى اتحاد بلديات جبل عامل.

واطلع من العاملين على تفاصيل سير العمل فيه وعلى تجهيزاته و التقنية المتبعة في التكرير والتعقيم والصعوبات الموجودة و استمع للعاملين في المشروع والذين يؤدون واجبهم في مختلف الظروف وعلى مدار الساعة للمشاكل التي تواجههم وتواجه المشروع، واعدا بمتابعة وتلبية المطالب التي من شأنها أن توفر الخدمة و المياه الى الأهالي وتؤمن حقوق العاملين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام