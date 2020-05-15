بلدية جدرا: حجر منزلي لشخص مقيم نتيجته إيجابية وصل من سيراليون

أكد رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي في بيان، أن “لا وجود لإصابات كورونا جديدة في البلدة”، قال: “إن المدعو توفيق عبد الغني رايد من منطقة عرسال، ويقيم في جدرا، كان وصل من دولة سيراليون في إفريقيا، في 4 أيار الحالي، وطلب منه حجر نفسه لمدة 14 يوما، وقام الأربعاء الماضي بإعادة الفحص في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت. واليوم، أبلغته إدارة المستشفى بأن الفحص ايجابي، وطلبت منه حجر نفسه لمدة عشرة أيام أخرى، لعدم وجود عوارض عليه تدعو إلى القلق، وإعادة الفحص مجددا في المستشفى”.

أضاف: “لا داع للخوف والهلع، فالوضع طبيعي وتحت السيطرة، والشخص يبدي كل استعداد وتعاون مع البلدية والمراجع الصحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام