الشيخ القطان: حركات المقاومة هي التي ستحرر فلسطين

شدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان في بيان بمناسبة ذكرى “نكبة فلسطين” على أن “فلسطين يجب أن تكون البوصلة لهذه الأمة لأن فلسطين رسالة السماء الى الأرض وهي أرض القداسة وأرض الطهارة وأرض الميعاد”.

وأكد الشيخ القطان أن “فلسطين ليست لشعب بعينه وليست لمذهب بعينه وليست لدين بعينه، بل هي لكل حر ولكل إنسان يؤمن بالحرية ويؤمن بأن هذه الأرض إغتصبها الصهاينة، فواجب الأحرار وواجب الأمة الإسلامية أن تطهر أرض فلسطين وأن تستعيد فلسطين من النهر الى البحر”.

واشار الى أن “فلسطين لن تحرر على أيادي العرب اليوم المتآمرين على الأمة وعلى المقدسات”، وتابع “هي لن تتحرر إلا على أيدي المجاهدين الأبطال وعلى أيدي المؤمنين المرابطين في بيت المقدس”، واضاف ان “حركات الجهاد وحركات المقاومة في العالم هي التي ستحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام