“تجمع العلماء”: القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى للأمة

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة بمناسبة ذكرى “نكبة فلسطين” إنه “مع كل التاريخ المأسوي للجرائم والمجازر الصهيونية تظهر بارقة الأمل بالمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين”.

وأكد التجمع ان “القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى للأمة وسنظل نعمل على تهيئة الشعوب لليوم الموعود الذي سنطرد فيه العدو الصهيوني من فلسطين حتى آخر شبر منها”، ولفت الى انه “لن تنفع محاولات بعض الحكام العرب في تحويل وجهة الصراع عن العدو الصهيوني نحو عدو وهمي هو، في الواقع، جزء من محور تحرير فلسطين ورائد فيه اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، ودعا “الفصائل الفلسطينية الى الوحدة ضمن إطار المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين وتناسي جميع الخلافات نحو أولوية الصراع إذ لا صوت يجب أن يعلو على صوت المعركة والمقاومة حتى التحرير الكامل”.

وحث التجمع “السلطة الفلسطينية الى الإعلان عن إلغاء جميع الاتفاقات مع العدو الصهيوني والانخراط في مقاومة موحدة للاحتلال الصهيوني وإعلان العودة الى الكفاح المسلح طريقا وحيدا لتحرير فلسطين وإلغاء الاعتراف بالعدو الصهيوني الذي لم يكن يوما خيار الشعب الفلسطيني والإعلان عن الرفض الكامل لصفقة القرن”.

وطالب التجمع “الدول العربية المنخرطة في اتفاقات مع العدو الصهيوني إلى المبادرة إلى إلغائها والتوجه نحو إعادة أحكام المقاطعة للكيان الصهيوني في إطار الجامعة العربية كآخر فرصة لهم قبل أن تنهار منظوماتهم بزوال الكيان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام