وزير الصحة: لبنان ما زال بالمرحلة الثالثة ولم يحصل انزلاق للمرحلة الرابعة من كورونا

قال وزير الصحة في لبنان حمد حسن “إننا في لبنان ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم يحصل انزلاق إلى المرحلة الرابعة وهذا بفضل وعي الجميع والوباء ما زال ضمن السيطرة”، وتابع “المهم أنه عند تسجيل أي إصابة الإلتزام بالحجر المنزلي واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحماية الشخصية وحماية المجتمع ووزارة الصحة ستقوم باللازم”.

واضاف حسن في تصريح من بلدة بدنايل خلال جولته البقاعية الجمعة “لدينا اجتماع الأحد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وسنرفع تقارير الوزارة إلى الإجتماع لنناقش المنحى الوبائي وسيتخذ القرار الحكومي بخصوص التعبئة العامة”.

من جهة ثانية، لفت حسن إلى أن “وزير التربية طارق المجذوب يتابع المستجدات الميدانية لحظةً بلحظة، وهو يوازي ما بين المعطيات الصحية وعدم خسارة العام الدراسي”، وتابع “هو يملك من الشجاعة والجرأة والمعرفة لإتخاذ القرار المناسب”.

وخلال جولته البقاعية، زار حسن في بلدات بدنايل، كفردبش ومجدلون يرافقه عضو لجنة الصحة النائب الدكتور علي المقداد، طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس اتحاد غربي بعلبك الدكتور إبراهيم نصار، ورؤساء البلديات، للاطلاع ميدانيا على الإجراءات الصحية والمخبرية التي نفذت في البلدات الثلاث من قبل فريق الوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام