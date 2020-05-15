الشيخ حمود: على من يعلقون الآمال على الاميركي ان يعرفوا انه لن يحميكم

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الجمعة إن “على من يعلقون آمالهم على التدخل الاميركي ويتلاعبون بالاقتصاد اللبناني ان يعرفوا ان الغطاء الاميركي لن يحميكم عندما تأتي اللحظة المناسبة والتي اصبحت قريبة لعودة الامور الى نصابها وفضح المتآمرين والفاسدين في هذا الوطن”.

واعتبر الشيخ حمود ان “الاجراءات المتخذة لمواجهة الانهيار الاقتصادي في لبنان تبدو أقل بكثير من ان تخرجنا من هذه الازمة المتعددة الوجوه”، وتابه “لكن لا بد ان نصل قريبا الى قراءة موحدة لأسباب الازمة وسبل الخروج منها”، واضاف ان “المسلمات التاريخية والاجتماعية تؤكد على حتمية خروجنا من الازمة منتصرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام