السيد فضل الله: اتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا مسؤولية دينية ووطنية

قال السيد علي فضل الله الجمعة “يجب أخذ كل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا”، وتابع “يجب اعتبار ذلك واجبا ومسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية وإنسانية لا ينبغي التهاون فيها أبدا”، داعيا “الدولة إلى ملاحقة كل من يخالف الإجراءات المعلن عنها، واعتبار التقصير فيها جرما يحاسب عليه القانون”.

ورأى السيد فضل الله أن “إجراءات الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار غير كافية بحيث تزداد المعاناة في ظل جشع التجار الذين لا يمنعهم ضمير أو خلق أو دين”، مطالبا “الحكومة بإجراءات أكثر تشددا وأكثر فاعلية على مستوى الرقابة أو العقاب”.

ولفت السيد فضل الله الى ان “اللبنانيين يريدون من القضاء الذي تحرك في مواجهة ملفات الفساد وملف المتلاعبين بالعملة الوطنية، مرورا بقضية الفيول المغشوش، وصولا إلى عمليات التهريب، أن يتابعها حتى النهاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام