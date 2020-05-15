آلان عون زار وزير الصحة: الأولوية لتعزيز المستشفيات الحكومية

استقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الجمعة النائب آلان عون يرافقه المدير العام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي فريد صباغ، حيث جرى البحث في سبل تعزيز دعم المستشفى الذي أنجز جناحا جديدا يضم خمسين سريرا.

وقال عون بعد اللقاء “كانت مناسبة لتهنئة الوزير حسن على الجهود الجبارة التي يقوم بها في ظل الأزمة الصحية الكبيرة التي انفجرت مع تسلمه وزارة الصحة”، وأوضح أن “البحث تناول كيفية مواكبة مرحلة العودة إلى الحياة التدريجية في نهاية الأسبوع الأولى من شهر حزيران المقبل، خصوصا أن لبنان يمر في أزمة خانقة ويحتاج إلى استعادة الحركة الإقتصادية”.

ولفت النائب عون إلى أن “هذه الأزمة أدت إلى تحول الناس في مجتمعنا إلى القطاعات الحكومية، حيث يجب رفد المستشفيات الحكومية بالإمكانات اللازمة باعتبار أن لجوء المواطنين سيزداد إليها”، ودعا إلى “إعادة ترشيد الإمكانات الموجودة، سواء في الموازنة العامة أم في قرض البنك الدولي، بهدف أولوية تعزيز المستشفيات الحكومية”.

وقال عون إن “البحث مع الوزير حسن تناول سبل تجهيز القسم الجديد الذي أنجزه مستشفى بعبدا الحكومي والذي يتضمن خمسين سريرا، ما سيزيد قدرته الإستيعابية إلى 110 أسرة”، وشدد على “أهمية هذا المستشفى الذي يكاد يكون الوحيد الحكومي والجامعي التابع للجامعة اللبنانية في قضاء بعبدا الذي يسكنه أكثر من مليون ونصف مليون شخص، وعلى تماس مع المتن الأعلى الخالي من أي مستشفى حكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام