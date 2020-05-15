“محافظ البقاع” تابع موضوع انتشار حشرة الخنفساء السوداء في بعض البلدات

تابع “محافظ البقاع” كمال ابو جوده الجمعة موضوع انتشار حشرة الخنفساء السوداء التي ظهرت في بعض مناطق محافظة البقاع والتي اجتاحت ليل امس الخميس بعض البلدات في البقاع الشمالي.

وبالسياق، أجرى ابو جوده سلسلة اتصالات مع المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق الدكتور ميشال افرام، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، رئيس مصلحة الزراعة في البقاع الدكتور خليل عقل ورئيس الدائرة الاقليمية لوزارة البيئة في البقاع الدكتور جورج عقل.

وجرى التأكيد على ان “هذه الحشرة غير ضارة ومن المستحب عدم القضاء عليها ضمن المناطق الزراعية لانها تساهم في الحد من الآفات الزراعية”، وقد أعطى ابو جوده تعليماته “لمتابعة المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع”، كما عمم على بلديات محافظة البقاع كافة “لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وبحسب المعلومات، فإنه في حال وجود هذه الحشرة في محيط التجمعات السكنية فإنه ينصح بعدم لمسها لا سيما من قبل الأطفال، وعلى المواطنين تجنب الإنارة الخارجية ليلا على الشرفات ومداخل الأبنية كون هذه الحشرة تنجذب كثيرا الى الضوء، كما ينصح بإحكام اقفال أبواب ونوافذ المنازل.

وتم التأكيد في حال لم تؤد هذه الإجراءات الى الغاية المنشودة، فإنه من الجائز استعمال مبيدات الصحة العامة المتعارف عليها والمرخص بها من قبل وزارة الصحة العامة وذلك لتخفيض عدد هذه الحشرات عند الضرورة أي عند ازدياد عددها بشكل كثيف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام