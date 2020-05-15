فهمي: ما يشاع عن خلاف حصل مع وزير الصحة غير صحيح والتنسيق تام بين الوزارتين

أكد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ان لا صحة للشائعات التي تحدثت عن خلاف وقع بين الوزير فهمي ووزير الصحة حمد حسن خلال اجتماع لجنة وباء كورونا.

وقال المكتب في بيان له الجمعة “ورد في احدى وسائل الاعلام خبرا حول خلاف حصل خلال اجتماع لجنة الكورونا بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، حيث اشتكى وزير الداخلية من التأخير في الإجراءات لتزويد الوزارة بأسماء المغتربين”.

وتابع البيان “يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى ان ما ذكر غير صحيح إطلاقا”، وأكد على “التنسيق التام بين الوزارتين وبين الوزيرين شخصيا لما فيه خير المصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام