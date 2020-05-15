فهمي: ما يشاع عن خلاف حصل مع وزير الصحة غير صحيح والتنسيق تام بين الوزارتين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2020 - 16:44

فهمي: ما يشاع عن خلاف حصل مع وزير الصحة غير صحيح والتنسيق تام بين الوزارتين

منذ 8 mins 15 May، 2020
الوزير فهمي
لبنان

أكد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ان لا صحة للشائعات التي تحدثت عن خلاف وقع بين الوزير فهمي ووزير الصحة حمد حسن خلال اجتماع لجنة وباء كورونا.

وقال المكتب في بيان له الجمعة “ورد في احدى وسائل الاعلام خبرا حول خلاف حصل خلال اجتماع لجنة الكورونا بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، حيث اشتكى وزير الداخلية من التأخير في الإجراءات لتزويد الوزارة بأسماء المغتربين”.

وتابع البيان “يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى ان ما ذكر غير صحيح إطلاقا”، وأكد على “التنسيق التام بين الوزارتين وبين الوزيرين شخصيا لما فيه خير المصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة