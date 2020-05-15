رئاسة الحكومة: كلام عقيلة دياب عن لبننة العمالة هدفه اعتماد اللبنانيين على أنفسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2020 - 16:44

رئاسة الحكومة: كلام عقيلة دياب عن لبننة العمالة هدفه اعتماد اللبنانيين على أنفسهم

منذ 28 mins 15 May، 2020
السراي الحكومي
لبنان

قال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية “يحاول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوير تفسير روحية ومضمون كلام عقيلة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة نوار مولوي بشأن لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلا من العاملين والعاملات الأجانب”.

واشار المكتب في بيان له الجمعة الى ان “ما قصدته الدكتورة نوار مولوي واضح في سياق الكلام، وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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