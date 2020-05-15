المفتي قبلان: على الحكومة الضرب بيد من حديد

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة، على “الوقوف إلى جانب القدس بكل ما عندنا وكذلك بخصوص كل بلادنا المظلومة والمعتدى عليها، وعلى من تورط بالفتنة أن يعود إلى الله بالتوبة، لأن الرهان واللعب لصالح الأميركي انتهى بتخريب بلادنا الإسلامية واستنزافها من كل الجهات”.

وعلى مستوى لبنان توجه المفتي قبلان إلى السياسيين بالقول:”ان الهيكل يتهاوى والدولة إلى سقوط وما أنتم عليه لا يبشر اللبنانيين بالخير، ودلالة واضحة على أن المركب يغرق، وقد تصبح النجاة شبه مستحيلة، إذا ما استمرت سياسة المحميات الطائفية والحسابات النفعية”.

وطالب “الحكومة بالضرب بيد من حديد، وبالأخص أوكار الصرافين ومن لف لفهم الغارقين بالإفساد المالي، كما نطالب الحكومة بإنقاذ الأسواق وصغار التجار والكسبة، وحمايتهم من الوحوش المتعطشة للسلب والاحتكار والنهب، فالبلد يعيش وسط حرائق مالية اقتصادية معيشية كثير منها مفتعل، ومن قوى سياسية ومالية معروفة، والاعتقاد بأن صندوق النقد الدولي سيعمل على إنقاذ البلد بوصفة سخرية هو وهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام