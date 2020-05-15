معدل الوفيات والإصابات في بلجيكا جراء الإصابة بفيروس كورونا يستمر بالانحسار

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن استمرار تراجع حصيلة الضحايا بكوفيد-19، إذ توفي 56 شخصا نتيجة للإصابة بالفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8959، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بشكل طفيف مقارنة بالأمس، ليبلغ العدد الكلي للإصابات 54644 حالة إصابة. وجاء في بيان صحفي الجمعة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة في بلجيكا، ” توفي 56 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 8959. معظم حالات الوفيات الجديدة أعلن عنها في المستشفيات ب 35 حالة وفاة، بينما سجلت دور الرعاية المسنين وفاة 21 شخصا”.

وأضاف البيان، “عدد الإصابات الجديدة مازال مستقرا نوعا ما، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس والذي سجل 307 إصابة، بينما تم تأكيد إصابة 356 شخصا بالفيروس خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 54644 حالة إصابة”. وتابع البيان على الموقع الرسمي لهيئة الصحة البلجيكية،” تواصل أيضاً أعداد دخول المرضى المصابين بمضاعفات صحية من الفيروس بالتراجع للأسبوع التالي على التوالي، إذ سجلت المستشفيات دخول 67 مريضا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 1862 مريضا.”

المصدر: سبوتنيك