وديع الخازن: ما حصل بملف الكهرباء في الحكومة أولى الخطوات الإنقاذية

قال رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن إن “إعتماد مجلس الوزراء أمس محطتين كهربائيتين في الزهراني ودير عمار، شكل أولى الخطوات الإنقاذية واللافتة في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، وتمنى “على الحكومة أن تكون منسجمة على طرح موحّد مع المصرف المركزي حول قيمة ديون الدولة لإكتساب مزيد من الثقة”.

ولفت الخازن الجمعة الى ان “أهمية هذا الإجراء تأتي كمؤشر إصلاحي بعيد من منطق المحاصصات والإنفاق النفعي الذي يدخل في إطار الفساد، والذي إستشرى في المراحل السابقة متسببا في الإنهيار المالي والنكبات الإنسانية”، وشدد على “ضرورة استعادة الروح الى البلد لأن العالم الذي لا غنى للبنان عنه هو مصدر مهم لتعافيه كي يؤدي دورا مستقبليا في محيطه العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام