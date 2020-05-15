من سيكون أول تريليونير في العالم؟

يتوقع خبراء أن يصبح جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية أول تريليونير في العالم، حيث تزداد ثروة رجل الأعمال الأمريكي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في ظل أزمة كورونا.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن ثروة بيزوس ستبلغ مستوى تريليون دولار بحلول العام 2026، حينها سيبلغ عمر رجل الأعمال 62 عاما.

وتشير بيانات موقع “بلومبرغ” إلى أن ثروة بيزوس بلغت اليوم الجمعة 144 مليار دولار، ويعني ذلك أن ثروته سترتفع خلال الأعوام الستة القادمة بنحو 6 مرات.

ورغم ذلك يقول الخبراء إنه تجدر ملاحظة تزايد الطلب على عمليات الشراء عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا، وهو الأمر الذي عزز أسهم “أمازون” وجعلها ترتفع بشكل حاد مؤخرا.

ومع ارتفاع سهم “أمازون” تزداد ثروة بيزوس، والتي صعدت منذ مطلع العام الجاري بمقدار 29.4 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم