5 طرق سحرية لتحويل الكركم إلى سلاحك في مواجهة كورونا

يسعى الكثير من الناس في تلك الفترة إلى البحث عن أي طريقة حتى لو كانت تقليدية من أجل مساعدة في مواجهة جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ومن أبرز تلك الطرق والوسائل تقوية نظام المناعة الخاصة بجسم الإنسان عن طريق المستحضرات الطبيعية.

وخصص موقع “تايمز نيوز ناو” تقريرا تطرق فيه إلى استخدامات الكركم في تقوية المناعة، لتصبح سلاح الإنسان في مواجهة كورونا. ويوصف الكركم بأنه “توابل من ذهب”، نظرا للونها الأصفر الزاهي والفوائد الصحية الوافرة التي يحتويها.

فوائد الكركم:

يستخدم الكركم من آلاف السنين كأحد أبرز التوابل والأعشاب الطبيعة التي يمكن تضمينها بسهولة في نظامك الغذائي، لتقوية المناعة، وجاءت أبرز فوائد على النحو التالي، وفقا للدراسات العلمية والطبية:

– يحتوي على مضادات التهابات وأكسدة ومركب الكركمين، الذي يساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل.

– يساعد في تحسين وظائف الكبد بسبب تأثيره المضاد للأكسدة، والذي قد يساعد الكبد على التلف بسبب السموم.

– يلعب مركب الكركمين دورا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس.

– يساعد الكركم أيضًا في الوقاية من مرض ألزهايمر والخرف وباقي الأمراض العصبية التنكسية في العالم.

– تساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على تقوية جهاز المناعة ودرء الالتهابات.

– تأثيرات الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تعزز الهضم الصحي. وبالتالي، يستخدم التوابل كعامل شفاء للجهاز الهضمي.

ويضع التقرير 5 طرق سحرية يمكن استخدام الكركم من خلالها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، وجاءت تلك الطرق على النحو الآتي:

1- شاي الكركم: يعد من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك البرد والإنفلونزا.

يمكنك تحضير شاي الكركم باستخدام كمية من المكونات العطرية. فقط أضف ملعقة واحدة من مسحوق الكركم إلى كوبين من الماء المغلي، يمكنك إضافة القليل من العسل وعصير الليمون الطازج ورش الفلفل الأسود لتعزيز الطعم.

في الواقع، يشرب الكثير من الناس هذه الوصفة على معدة فارغة لدعم فقدان الوزن.

2- حليب الكركم: له مفعول السحر في تخفيف السعال والبرد والإنفلونزا، وما إلى ذلك من أعراض. قم بغلي كوبين من الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، واترك المزيج ليغلي. اتركه يبرد لبضع دقائق قبل تناوله.

3- العلاج البارد: ببساطة قم بخلط جزء واحد من مسحوق الكركم إلى ثلاثة أجزاء من العسل العضوي. يمكنك الحصول على ملعقة صغيرة من هذا المزيج كل ساعتين أو 3 ساعات لمحاربة البرد وتقوية المناعة.

4- عصير الكركم: يمكنك فقط إضافة قليل من الكركم إلى عصائرك – على الرغم من أنه من الرائع استخدام جذر الكركم الطازج في عصائرك ومشروباتك الباردة.

على سبيل المثال، يعد عصير المانغو بالكركم طريقة رائعة للحصول على تعزيز إضافي لمضادات الأكسدة، والذي سيبدأ يومك بدعم صحي لجسدك ومناعتك.

5- حساء الكركم: وهو ما يطلق عليه حساء الكاري، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الدجاج أو حساء الخضار أو الكاري مع التوابل الأخرى.

المصدر: سبوتنيك