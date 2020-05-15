تسجيل 10598 إصابة جديدة بكورنا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بواقع 10598 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 262843. وجاء في بيان المقر “خلال الـ 24 ساعة الماضية تأكدت 10598 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل بذلك إلى 262843 في85 إقليما ، بينهم 4504 بدون أعراض سريرية”. وأضاف “توزيع الإصابات كالتالي: موسكو – 4748 ، مقاطعة ضواحي موسكو – 945 ، سانت بطرسبرغ – 541″، مشيرا إلى انه خلال الـ24 ساعة الماضية “توفي 113 شخصًا … وإجمالي الوفيات وصل إلى 2418 شخصًا”.

وأوضح المقر، أن ” 4696 شخصا غادروا المستشفى… وبلغ العدد الإجمالي للمغادرين 58226 شخصا”. وأشار المقر إلى أنه ولليوم الثالث على التوالي، تسجل موسكو أقل من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وكان كبير أخصائي الأمراض المعدية في الإدارة الرئاسة الروسية ، رئيس مركز الأمراض المعدية في المستشفى المركزي، غيورغي سابرونوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الأطباء اعتقدوا أن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد سيكون مشابهًا لوبائي السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وسيختفي بسرعة كبيرة.، لكن الأمر يبدو أنه غير ذلك وأن فيروس كورونا يظهر تعقيداً أكبر.

المصدر: سبوتنيك