بتروبراس البرازيلية تعلن عن خسائر فادحة في الربع الأول

أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط الإثنين أنها سجلت خسارة صافية قدرها 8.35 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، في أعقاب “أسوأ أزمة” في تاريخها مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال المدير العام لبتروبراس روبرتو كاستيلو برانكو في بيان حول نتائج المجموعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس هذا العام، إن “صناعة الهيدروكربونات تضررت بشدة وتواجه أسوأ أزمة لها منذ مئة عام”.

وبلغت الخسارة الصافية 48.5 مليار ريال برازيلي، أي نحو 8.35 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي.

وقال كاستيلو برانكو “لم يؤثر الركود العالمي بشكل كبير على حسابات الشركة في الربع الأول، لكن ذلك متوقع أن يحدث في الفصول التالية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية