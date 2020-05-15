الصين تصادر أموالا مزيفة بقيمة 55 مليون يورو

ضبطت الشرطة الصينية شبكة مزوري عملة وصادرت أموالا مزيفة بقيمة اسمية تبلغ 422 مليون يوان (55 مليون يورو)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم.

ويمثل هذا المبلغ أكبر قيمة اسمية مزيفة للعملة تتم مصادرته منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حسب ما قالت وزارة الأمن العام في بيان.

واعتقلت الشرطة خلال عملية نفذتها، 16 مشتبها بهم بمقاطعتي هيلونغجيانغ (أقصى الشمال) وقوانغدونغ (أقصى الجنوب).

ولم يحدد البيان تاريخ العملية، مكتفيا بالإشارة إلى أن التحقيق استمر ثلاثة أشهر بدءا من نهاية العام 2019.

المصدر: وكالات