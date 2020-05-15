التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا الصادر عن مستشفى بيروت الحكومي

أجرى مستشفى رفيق الحريري الجامعي 408 فحوصات مخبرية: جاءت نتيجتان إيجابيتان وباقي الفحوصات سلبية. وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة.

وقال التقرير إنه تم استقبال 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، فيما تماثلت 10 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض.

كما بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 172 حالة شفاء، في وقت يتلقى جميع المصابين بفيروس الكورونا العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.

المصدر: الوكالة الوطنية