كورونا في الامارات.. تسجيل حالتي وفاة و698 اصابة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس عن تسجيل حالتي وفاة ونحو 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي أنها سجلت خلال اليوم الأخير 698 إصابة جديدة، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات الأربعاء (725) والثلاثاء (783).

وأصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في الإمارات بذلك 21084، بما في ذلك 208 حالات وفاة.

كما تماثل 407 أشخاص للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6930 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم