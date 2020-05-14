كورونا في ايطاليا.. ارتفاع في عدد الوفيات والاصابات

سجلت إيطاليا الخميس قفزة كبيرة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 262 حالة جديدة مقابل 195 في الإحصائية المنشورة الأربعاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 262 حالة جديدة، وبلغ 31368.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع كبير لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 11 مايو/أيار 179 حالة، وفي 12 مايو/أيار 172 وفي 13 مايو/أيار 195.

ويمثل المعدل الجديد أكبر ارتفاع للوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي منذ 7 مايو/أيار الجاري.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 992، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 مايو/أيار، ليصل العدد الإجمالي إلى 223096.

وأفادت الهيئة عن زيادة عدد المتعافين من المرض من 112541 إلى 115228 شخصا، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 1.82 مليون.

المصدر: روسيا اليوم