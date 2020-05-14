كورونا في الاردن.. تسجيل 4 اصابات وإعلان الحظر الشامل لـ24 ساعة

أعلنت السلطات في الأردن الخميس الحظر الشامل 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد وذلك من منتصف ليل الخميس – الجمعة، وذلك بسبب وباء كورونا.

وقال وزير الصحة الاردني سعد جابر إنه “تم تسجيل 4 اصابات جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 586 حالة”.

وأضاف جابر ان “الحالات تتوزع كالآتي: حالتين مخالطتين بسائق الشاحنة في الخناصري، وحالة لشخص قادم من بريطانيا في البحر الميت، وسائق شاحنة من جنسية عربية على حدود العمري”.

وتابع جابر أنه “تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة، والحالات تحت العلاج 133 حالة”، وأشار إلى أنه “تم إجراء نحو 5 آلاف فحص مخبري يوم الخميس، ليتجاوز عدد الفحوصات عتبة الـ131 ألف”.

المصدر: روسيا اليوم