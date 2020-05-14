جبهة العمل حذرت من خطورة المرحلة المقبلة في حال استمرار التفلت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2020 - 18:46

جبهة العمل حذرت من خطورة المرحلة المقبلة في حال استمرار التفلت

منذ 17 mins 14 May، 2020
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

شددت “جبهة العمل الإسلامي” بلبنان على “ضرورة التزام الإجراءات الصحية والضرورية والوقائية اللازمة التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا وانتشاره من جديد، خصوصا بعد هذا التفلت اللامسؤول الذي حصل في الأيام القليلة الماضية”، محذرة من “خطورة المرحلة المقبلة في حال استمرار التفلت وعدم تحمل المسؤولية والتزام الإجراءات الوقائية”.

وأكدت في “الذكرى ال72 على قرار تقسيم فلسطين – ذكرى النكبة، حق الشعب الفلسطيني المظلوم والمكافح في تحرير أرضه المغتصبة وتقرير مصيره”، محذرة من “خطورة المشروع الصهيوني الهادف إلى توسيع الاستيطان وضم واقتطاع مزيد من أراضي الضفة الغربية وإلحاقها بدويلة الغصب الصهيوني بضوء أخضر من الإدارة الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة