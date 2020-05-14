فريق إدارة الكوارث في قائمقامية المتن جال على بلدات لا بلديات فيها لمراقبة التزام الشروط الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2020 - 18:46

فريق إدارة الكوارث في قائمقامية المتن جال على بلدات لا بلديات فيها لمراقبة التزام الشروط الصحية

منذ 18 mins 14 May، 2020
كوارث
لبنان

بدأ فريق من غرفة إدارة الكوارث في قائمقامية المتن بتوجيه من القائمقام مارلين حداد، وبالتنسيق مع طبيب القضاء الدكتور وسام حبشي والصليب الاحمر اللبناني، بجولة ميدانية على قرى وبلدات القضاء التي لا بلديات فيها بالتعاون مع المخاتير، لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية في المؤسسات التجارية والمحال المستثناة من الاقفال، اضافة الى الاحياء السكنية، ولمتابعة الاوضاع الصحية وتأمين احتياحات الاشخاص الذين يلتزمون الحجر الصحي المنزلي من المقيمين والوافدين من الخارج.

وأشارت حداد الى انه “تتم متابعة اوضاع هؤلاء الاشخاص يوميا عبر ال call center في القائمقامية، بالتنسيق مع طبيب القضاء والصليب الاحمر والبلديات والمخاتير”، مشددة على “الالتزام الكامل بشروط التعبئة العامة والوقاية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين”.

ووزع الفريق على المحلات والمواطنين منشورات ارشادية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة