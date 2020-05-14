رئيس بلدية قاقعية الجسر: لا صحة للشائعات عن اصابة أحد أبناء البلدة والفحوصات جاءت سلبية

نفى رئيس بلدية قاقعية الجسر المحامي هشام حلاوي في بيان اليوم، “الشائعات التي يتم تداولها عبر “الواتس آب” ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة أحد أبناء بلدتنا (م.ع.أ. ح) بفيروس Covid- 19 وبعد التأكد من نتيجة الفحوصات المخبرية الأخيرة التي أجريت له تبين أن النتيجة سلبية، علما أن هذه الحالة كغيرها كانت تحت مراقبة ومتابعة من قبل البلدية منذ اللحظة الأولى لقدومها إلى لبنان، وكانت شرطة البلدية على تواصل يومي معه للتأكد من سلامته وتلبية لاحتياجاته وفق إقرار صاحب العلاقة بهذا الأمر”.

وأهاب ب”الاهالي عدم تداول او إشاعة أي اخبار قد تكون غير صحيحة، والتأكد من دقة وصحة المعلومات قبل نشرها حفاظا على الكرامة والسمعة الشخصية وحرصا على خصوصية الفرد او الأشخاص لما لذلك من أثر سلبي على المحيط المجتمعي داخل البلدة”، معلنة “أنها لا تتحمل اية مسؤولية او اخبار لا تكون صادرة عنها رسميا او عبر صفحاتها او مواقعها الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام