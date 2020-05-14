كورونا في غزة.. لا اصابات جديدة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة الخميس عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد أن أجرى المختبر المركزي 429 فحصا مخبريا منذ مطلع الاسبوع الجاري.

وأوضح القدرة أن “إجمالي اصابات فيروس كورونا في القطاع بلغت 20 حالة، تعافى منها 14 حالة ولازالت 6 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة”.

وقال القدرة إن “الصحة تتابع اجراءاتها المعتمدة في فحص وفرز وتوعية العائدين عبر معبر رفح وأتمت نقل 91 حالة مرضية مختلفة بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصداقة ومستشفيات الشفاء وناصر وفق اجراءات وقائية”.

المصدر: فلسطين اليوم