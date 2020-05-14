ارسلان زار الرئيس بري: لا يجب ان يستخدم الوضع الاقتصادي ورقة ضغط على اللبنانيين

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال ارسلان بعد اللقاء “لبنان يتعرض لأبشع انواع الضغوط من كافة الجهات سواء الضغط الاقتصادي والاجتماعي ومخاطرهما على اللبنانيين او مسألة الوباء الذي يجب التعاطي معه بحذر ودقة ولا يمكن الاستمرار بالتعاطي مع هذا الوباء بقلة مسؤولية”.

وأضاف ارسلان “ندعم حول الورقة الاقتصادية للحكومة اللبنانية مع تحفظنا البسيط حول مسألة صندوق النقد الدولي الذي لم نعارض اللجوء اليه انما بشرط ان نأخذ منه بالقطعة وليس بالمجمل وان لا يكون هناك شروط مسبقة في شقيه السياسي والامني”، وتابع “لا يجب ان يستخدم الوضع الاقتصادي ورقة ضغط على اللبنانيين”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري السفير السعودي وليد بخاري، وجرى البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية.

كما استقبل الرئيس بري المدير الإقليمي لدائرة المشرق في “البنك الدولي” ساروج كومار.