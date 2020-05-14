بلدية مغدوشة: فحوصات pcr أتت جميعها سلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 17:14
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بلدية مغدوشة: فحوصات pcr أتت جميعها سلبية
منذ 49 mins
14 May، 2020
لبنان
أعلنت بلدية مغدوشة أن جميع فحوصات pcr التي أجريت من قبلها في 11/5/2020 أتت جميعها سلبية.
الوكالة الوطنية للإعلام
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