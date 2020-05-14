بلدية البابلية : نتيجة فحوص ال PCR التي أجرتها وزارة الصحة في البلدة نتيجتها سلبية

أعلنت بلدية البابلية أن “نتيجة فحوص ال PCR الـ83 التي أجرتها وزارة الصحة في البلدة، صدرت منذ يومين وجاءت النتيجة سلبية”.

وشددت في بيانها، “على المخالطين ضرورة إستكمال الحجر المنزلي أربعة عشر يوما لأنه ربما تعود لتظهر عليهم أعراض فيروس “كورونا” المستجد في الأيام المقبلة وتتغير نتيجة الفحص من سلبي إلى إيجابي”.

ولفتت الى أن البلدية “ستقوم غدا بمجموعة فحوص PCR وأخذ عينات عشوائية من أحياء البلدة كافة بالتعاون مع جامعة LAU بناء على طلب من رئيس البلدية الدكتور نضال حطيط في مركز الحجر الصحي في البابلية”.

المصدر: بلدية البابلية