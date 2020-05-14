انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في السرايا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 15:44

انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في السرايا

منذ 6 mins 14 May، 2020
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