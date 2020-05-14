ظريف: برايان هوك ليس معنيا بالحديث عن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، تعليقاً على كلام المبعوث الاميركي الخاص بايران برايان هوك بأنه “لم يتبق من الاتفاق النووي شيئ”، بأن الأخير “ليس معنياً بالحديث ، فالمهم ما هو قائم بين ايران وباقي اعضاء الاتفاق النووي”. واشار ظريف في رده على سؤال لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية، الى الانسحاب الامريكي الرسمي من الاتفاق النووي، مبينا ان “المزاعم الحمقاء للغاية التي يرددها المسؤولون في امريكا بشان الاتفاق النووي ليست بجديدة.”

ولفت ظريف الى ان “ايران اتخذت اجراءاتها في الاطار القانوني للاتفاق النووي”، مضيفاً “اذا قاموا بتصحيح سلوكهم فإن ايران ستعود الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، فلهذا الاتفاق يعد وثيقة مستحكمة “، مبينا ان الاميركيين سيدركون مستقبلا أن الاجراءات التي إتخذوها ليست بصالحهم.

المصدر: تسنيم