كيان العدو: ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″ إلى 16567 بينهم 264 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة العدو الاسرائيلي، ارتفاع الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 16567 حالة بعد تسجيل 28 إصابة جديدة والوفيات تبلغ 264 بعد رصد حالتين جديدتين منذ الأمس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة للإعلام العربي، في بيان الخميس، إن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 16567 حتى الساعة 11:54 من صباح اليوم الخميس بينهم 264 وفيّات”. وأضاف أنه “من مجمل الإصابات هناك 43 وصفت حالتهم متوسطة و62 خطيرة و52 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و12364 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3939”.

كان رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو دعا، خلال مشاركته في مؤتمر دولي قبل نحو أسبوعين لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا، أن “إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء على التغلب على الجائحة”. كما تعتزم الحكومة إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.

المصدر: سبوتنيك