حكومة العدو تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست

تؤدي حكومة العدو الإسرائيلي الخامسة والثلاثون اليمين الدستورية، مساء الخميس، أمام البرلمان “الكنيست” حيث تضم 36 وزيرا و16 نائب وزير وتستند لقاعدة برلمانية من 72 نائبا وهي الخامسة لبنيامين نتنياهو زعيم حزب “الليكود”، الذي يتقاسم رئاستها مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بني غانتس. وينعقد “الكنيست” ليستمع لبيان سياسي من نتنياهو، يعرض خلاله الخطوط الأساسية وتركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب وأسماء الوزراء الجدد ومواعيد التناوب، يليه بيان من غانتس، ثم من زعيم المعارضة يائير لابيد، ومن المتوقع أن تمتد الجلسة حتى ساعات متأخرة من الليلة المقبلة.

وأفادت قناة “كان” في التلفزة الإسرائيلية أنه في ختام جلسة الكنيست سيتم التصويت على انتخاب رئيس جديد لها. وستتم المراسم على نطاق مقلص وفقا لتعليمات وزارة الصحة، ولم تقام مراسم استقبال أعضاء الحكومة الجديدة في مقر رئيس الدولة والتصوير الجماعي لأعضائها كما جرت عليه العادة في الحكومة السابقة”. وتتشكل الحكومة الجديدة، وهي الأكبر في تاريخ الكيان، من أحزاب “الليكود” والمتدينين المتزمتين “يهدوت هتوراة” “شاس” وحزب “أزرق أبيض” و “العمل”.

وفي غضون ذلك حمل رئيس حزب “يمينا” ووزير الدفاع الحالي، نفتالي بنيت، بشدة على حزب “الليكود” ورئيسه بنيامين نتنياهو، حيث قال إن نتنياهو اختار نبذ اليمين وسلوك الطريق المعاكس والتخلص من يمينا الذي يشكل العمود الفقري لليمين”. وتعقيبا على ذلك نقلت قناة “كان” عن مصادر في “الليكود” أن “بينيت طالب بحقيبة الصحة واختار عندما لم يتسنى ذلك الذهاب إلى المعارضة بدلا من الانضمام إلى الحكومة التي ستقوم بخطوات تاريخية لبسط السيادة في المناطق”.

وأضافت المصادر أنه تم عرض اقتراحات سخية على كل من بينيت واييلت شاكيد إلا انهما رفضا وأصرا على تولي حقائب اعتبارية، رغم أن حزبهما يحتل 6 مقاعد فقط في الكنيست. من جانبه، تطرق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان، خلال حديثه مع إذاعة “مكان” إلى الحكومة التي ستؤدي اليوم اليمين الدستورية، قائلا إنها “عبارة عن مجموعة من المسافرين بالمجان والانتهازيين الذين يبحثون عن منصب وكرسي”، ورجح أن “تكون المعارضة في الكنيست فعالة على الرغم من تنوع الكتل التي تشكلها”.

المصدر: سبوتنيك