توقيف سوري سلب بنغاليا هاتفه الخلوي في السوديكو

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 27/4/2020 ادعى أحد الأشخاص من الجنسية البنغالية لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، حول تعرضه لعملية نشل جهازه الخلوي وذلك في محلة السوديكو – بيروت، من قبل شخصين مجهولين على متن دراجة آلية.

نتيجة للتحريات والمتابعة الفورية، تمكنت الفصيلة المذكورة بالتنسيق مع مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة كامل هوية أحد المشتبه فيهما، وتوقيفه، ويدعى ر. أ. (مواليد 2000، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرم النشل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، إضافة الى قيامه بعدة عمليات نشل ضمن نطاق مدينة بيروت بالاشتراك مع ك. م. (مواليد 1998، سوري) على متن دراجة آلية مسروقة.

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وتم تسطير بلاغ بحث وتحر بحق ك. م. بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام