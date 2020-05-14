دعت حركة “حماس” للتمسك بخيار المقاومة الشاملة كاستراتيجية وطنية أثبتت فاعليتها. وشددت على “رفضها القاطع لكل المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن، وعمليات الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها”.

وأكدت حماس في بيان صحفي في الذكرى الـ72 لـ”نكبة فلسطين” الخميس على “حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تعد خيارا استراتيجيا للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه”، وشددت على “تمسكها بخيار الوحدة الوطنية كلبنة أساسية في بناء الصف المتراص في مواجهة الاحتلال ومخططاته”، ولفتت الى “أنها تقدّس الوحدة الوطنية ومن أجلها قدّمت الكثير من التنازلات والمرونة لإنهاء الانقسام”.

ولفتت حماس إلى أن “الأسرى في سجون الاحتلال سيظلون على رأس أولوياتها ولن تدخر جهدا حتى تحريرهم كافة من سجون العدو”، وأكدت “رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وانه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتهاكا لحقوقه وتشجيعا للعدو على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته”.

المصدر: وكالة شهاب