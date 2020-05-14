فحوص pcr عشوائية في صور

أطلقت بلدية صور حملة فحوص pcr عشوائية في المدينة وذلك في مبنى البلدية بعد تأمين الكتيبة الايطالية العاملة في إطار “اليونيفيل” الفحوص المذكورة.

شملت الحملة أبناء المدينة وصيادي الاسماك، عمال المطاعم والدليفري والمحال التجارية، عمال وموظفي البلدية بمشاركة فريق متطوعين من أطباء وممرضين من مركز “المشرق” الطبي الذي تولى إجراء الفحوص ليصار الى فحصها في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

واعتبر رئيس قسم الصحة في بلدية صور الدكتور خليل جودي أن “هذه الخطوة من شأنها زيادة الامان الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا ولاحتواء حصول اي عدوى مجتمعية”.

وأوضح أن “الحملة ستشمل موظفي البلدية وعمالها والعاملين في المطاعم والمحال التجارية في الاسواق والدليفري وصيادي الاسماك والقصابين وغيرهم لتطال ايضا الاخوان الفلسطينيين والسوريين من اجل مكافحة الكورونا”.

وقال”عندما تكون لدينا داتا نسلمها إلى وزارة الصحة وتكون لدينا ارضية ثابتة اكثر وبالتالي لاخذ قرار في الحجر المنزلي او زيادة الاجراءات او تخفيفها كلها تعود لنتائج هذه الفحوص”، معلناً “ان الحملة ستستمر أياما بالتعاون مع الكتيبة الايطالية التي نشكرها، كونها قدمت فحوص pcr للبلدية بمشاركة اطباء وممرضين متطوعين من مركز المشرق الطبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام