“هيئة مسيرات العودة”: لإطلاق المقاومة بالضفة وتنظيم المسيرات على امتداد الوطن

شددت “الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن” على “ضرورة إطلاق العنان للمقاومة في الضفة المحتلة ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن لمواجهة مشاريع التصفية والتصدي للجنود والمستوطنين”.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته الخميس في الذكرى الـ 72 لـ”نكبة فلسطيني” على “تمسكها بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، وأشارت الى “أهمية النضال من أجل انجاز المصالحة وطي الانقسام لمواجهة كل الصفقات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة”.

طالبت الهيئة “بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاقيات أوسلو الكارثية والتزاماتها الأمنية والاقتصادية على رأسها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس”، ودعت “لوقف الرهان على الإدارة الأمريكية والمفاوضات العبثية وتعزيز صمود أبناء شعبنا خصوصاً في القدس وإقرار سياسات تنموية في المخيمات”.

وشددت الهيئة على “رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال”، واعتبرت ان “التطبيع خيانة وطعنة في خاصرة شعبنا وتضحياته”، ودعت “للتصدي لكل الخونة”.

المصدر: فلسطين اليوم