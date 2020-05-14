وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة ترفع العدد الاجمالي الى 886 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 14:12

وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة ترفع العدد الاجمالي الى 886 إصابة

منذ 43 mins 14 May، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

اصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي وجاء فيه:

التقرير اليومي 14 ايار

المصدر: موقع المنار

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