وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة ترفع العدد الاجمالي الى 886 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 14:12
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وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة ترفع العدد الاجمالي الى 886 إصابة
منذ 43 mins
14 May، 2020
لبنان
اصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي وجاء فيه:
المصدر:
موقع المنار
ارتفاع عدد الاصابات
التقرير اليومي
كورونا في لبنان
وزارة الصحة
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