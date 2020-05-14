اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن بمحافظة الحديدة، كما شن طيران العدوان سلسلة غارات جوية على ثلاث محافظات ونجران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 61 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من بينها 48 خرقا بمختلف الأعيرة النارية وتحليق طائرة حربية و11 قصفاً مدفعياً بـ65 قذيفة”، وتابعت “قصفت قوى العدوان بعشر قذائف مدفعية شمال شرق قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مديرية الظاهر وغارة أخرى على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية”، وأفاد أن “طيران العدوان شن غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال محافظة صنعاء وغارتين على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، كما استهدف بغارتين منطقة الشرفة في نجران”.

المصدر: موقع انصار الله