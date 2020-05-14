بري :أن سقطت فلسطين ذات يوم بنكبة لن يسقط حقها بصفقة او غفلة ويجب ألا تنسى ومقاومتها حق يعلو ولا يعلى عليه

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة لمناسبة الذكرى السنوية الـ 72 لنكبة فلسطين المتزامنة هذا العام مع دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للتوحد في الصلاة من أجل رفع الوباء، وجوب “ألا تنسى فلسطين وقضيتها من دعاء ودعاء ومقاومتها هي حق يعلو ولا يعلى عليه”. بمناسبة ا

وجاء في كلمة بري الى “فلسطين، كل فلسطين من بحرها الى نهرها”:

“للأكف القابضة على حجر الانتفاضة.

لمقالع المقاومين في الضفة والقطاع .

لزيتون الجليل …وبرتقال يافا …واقحوان بيسان .

للقامات الشامخة في معتقلات الاحتلال في “عسقلان” و”انصار” و”بئر السبع” و”الرملة” و”عوفر” و”النفحة”.

لحجارة السجيل في “يعبد” وقد قدت من صخر “جنين ” فغسلت عن وجه الأمة عار نكبتها .

للأقصى مؤذنا لصلاة النصر …

لكنيسة المهد تتلو تراتيل القيامة…

لفلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها … لتينها وزيتونها وطور السنين… لها السلام والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال.. فهي قضية الارض والسماء ووطن الانبياء والشهداء يجب ألا تنسى من دعم ودعاء… فأن سقطت ذات يوم بنكبة…لن يسقط حقها “بصفقة” او غفلة.

فمقاومتها هي حق يعلو ولا يعلى عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام