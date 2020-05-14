مياومو الكهرباء: لدفع الرواتب والا سنضطر الى التصعيد

اصدرت لجنة المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، بيانا، عطفا على المذكرة الاخيرة الصادرة من شركة دباس بتأجيل دفع الرواتب لمدة اسبوع كحد اقصى.

وقالت” لم تلتزم الشركة دفع المستحقات وبقرار من مجلس الوزراء دفع الاستحقاقات ، لذلك وبعد التسويف والمماطلة التي تقوم بها شركة دباس والمواقف اللامسؤولة بحق الموظفين الذين كانوا على الدوام ملتزمين بكل قراراتها، وفي ظل الاوضاع المعيشية والامنية الصعبة وآخرها أزمة كورونا، نطالب الشركة وبقية الشركات بعدم التأخير في دفع الرواتب تحت أي ذريعة، وإلا سنضطر لأخذ إجراءات خارجة عن إرادتنا بسبب الاستهتار المتعمد، و في حال لم يتم دفع الرواتب خلال يومين سنضطر الى التصعيد في الاسبوع المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام