وزارة الصحة المصرية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا وتستثني خمس قطاعات من الخطة

أعلنت وزارة الصحة المصري، فجر اليوم الخميس، خطتها للتعايش مع وباء (كوفيد 19)، ابتداء من مطلع الشهر المقبل حزيران/ يونيو، كما أعلنت استثناء خمسة قطاعات من العودة للعمل.

ونشرت وزارة الصحة المصرية على موقعها الرسمي أن “خطة التعايش مع وباء (كوفيد 19) ستتضمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الوباء، والتي ستشمل الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتحديد الشروط الاشتراطات الأساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل، واستمرار التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم، وتعميم استخدام الكمامة ووسائل التطهير والاهتمام بالصحة العامة”.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخطة ستتم على ثلاث مراحل زمنية، بحيث تبدأ بإجراءات مشددة في المرحلة الأولى يجري تخفيفها بالتدريج في مرحلتين متتاليتين.

واستثنت وزارة الصحة خمسة قطاعات من العودة للعمل ضمن خطة التعايش خلال فترة انتشار الفيروس، وهي الأماكن الترفيهية، مثل دور السينما والمسارح والمقاهي، وكذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، والمطاعم مع استمرار خدمة التوصيل، وصالات الألعاب والأندية الرياضية، كما منعت عودة التجمعات في الأفراح والمآتم.

وتجاوزت مصر حاجز العشرة آلاف مصاب بوباء (كوفيد 19)، حيث بلغ عدد المصابين، يوم أمس الأربعاء، 10431 فيما بلغ عدد الوفيات 556 وفاة.

وشهدت مصر قفزات متتالية في معدل الإصابات منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي، حيث ارتفع معدل الإصابة اليومية من أقل من مئتي إصابة في الأسبوع الأخير من نيسان/ أبريل، ليصل إلى ما يقرب من الـ 500 إصابة، قبل أن يتراجع في اليومين الماضيين ليصل إلى قرب الـ 350 حالة يوميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك