اليابان تستعد لرفع حال الطوارئ جزئيا مع تراجع عدد الإصابات بكورونا

أكدت الحكومة اليابانية أنها تنوي رفع حال الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طوكيو، بعد التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا “إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد”.

وأضاف “لدينا تأكيد أن عدد الإصابات الجديدة انخفض مجددا إلى أقل من المستويات التي سجلها في آذار الفائت عندما بدأ انتشار المرض”.

وأحصيت 55 إصابة جديدة الأربعاء في البلاد بينها عشر في طوكيو، وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان حوالى 16 ألفا وعدد الوفيات 687 منذ بداية الأزمة الصحية، وهي أرقام اقل بكثير من تلك التي سجلت في أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستتحدث اليوم المقبل عن الوضع في المناطق الثماني التي ستستمر فيها حال الطوارئ بما فيها طوكيو وضاحيتها الكبيرة أوساكا.

المصدر: وكالات