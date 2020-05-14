إصابات وباء ” كوفيد – 19 ” في ألمانيا تتجاوز عتبة الـ72 ألفا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 933 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 89 ليصل إلى 7723.

وأشارت بيانات المعهد إلى تعافي أكثر من 150 ألف شخص.

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا.

وحثت المفوضية الأوروبية على عودة حرية الحركة دون قيود داخل أوروبا مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي.

المصدر: وكالة سبوتنيك