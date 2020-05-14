ترامب: أجرينا 10 ملايين فحص #كورونا حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 02:00

ترامب: أجرينا 10 ملايين فحص #كورونا حتى الآن

منذ 52 mins 14 May، 2020
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