قوى الأمن : تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 00:28
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قوى الأمن : تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات
منذ 1 ساعة
13 May، 2020
لبنان
تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات
المصدر:
قوى الأمن
قوى الأمن
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