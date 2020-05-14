قوى الأمن : تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2020 - 00:28

قوى الأمن : تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات

منذ 1 ساعة 13 May، 2020
لبنان

تعديل توقيت فتح وإغلاق المطاعم والمكتبات

 

المصدر: قوى الأمن

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