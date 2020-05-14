الحجار وعبدالله يناشدان الاطباء و الممرضين من برجا وشحيم الاتصال بخلية الازمة في البلدتين ومؤازتهما

ناشد النائبان محمد الحجار و بلال عبد الله بعد اعلان حالة الطوارىء في شحيم واكتشاف حالة جديدة في برجا، الأطباء والممرضين أبناء البلدتين خاصة والإقليم عامة كما والجمعيات الأهلية والأندية فيهما، الإتصال بخلية الأزمة في البلدتين ومؤازرتهما لتخطي المرحلة في أسرع وقت ممكن.

وكان النائبان الحجار وعبد الله إجريا إتصالا بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وعد مشكورآ بإرسال سرية من قوى الأمن لمواكبة بلدية شحيم في إجراءاتها وإستعداد المديرية للمساعدة في أي مكان يستدعي الحاجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام