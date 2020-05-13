السيد نصرالله: سوريا انتصرت والتعاون معها يفتح ابواباً مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ترتيب الأوضاع مع سوريا يمكن أن يفتح أبواباً مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان. وفي كلمة متلفزة بالذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين شدد السيد نصرالل على أن قضية ضبط الحدود تعالج من خلال التعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية.

السيد نصرالله يحذر العدو الاسرائيلي من اي مغامرة في سوريا

السيد نصر الله اعتبر ان الهدف الاساس للكيان الإسرائيلي في سوريا فشل مع فشل الحرب هناك، وهي باتت قلقة وخائفة في سوريا، مؤكداً ان الهدف باخراج المستشارين الايرانيين وحزب الله من سوريا لن يتحقق ، محذراً من اي مغامرة اسرائيلية هناك.

السيد نصرالله: سوريا انتصرت في الحرب التي فرضت عليها

واكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا انتصرت في الحرب الكونية التي فرضت عليها، مشدداً على أن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التدخل كان منع سقوط سوريا في يد أميركا والعدو الإسرائيلي.

المصدر: المنار